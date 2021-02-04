Среди опрошенных преобладает недоверие к президенту, парламенту, правительству, правоохранительным и судебным органам и СМИ.

Наибольшим доверием в украинском обществе продолжают пользоваться волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте, армия и церковь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 4 по 8 декабря 2020 года.

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Волонтерам, которые помогают армии, доверяют 74% респондентов, что на 11% выше, чем в 2018 году, а волонтерам, которые помогают переселенцам, доверяют 66% респондентов (по сравнению с 61% в 2018 году).

В то же время обычным людям в своем населенном пункте доверяют 67% (практически без изменений по сравнению с 2018 годом, когда показатель был 68%), а Вооруженным силам Украины - 66%, что на 15% больше, чем в 2018 году.

Церкви доверяют 52% опрошенных (в 2018 году - 51%).

"Прослеживается существенная региональная специфика доверия этим топ-институтам: с запада на восток уровень доверия снижается (в меньшей степени это касается волонтеров, которые помогают переселенцам). Доверие волонтерам, которые помогают армии, снижается с 85% на западе до 63% на востоке. В случае армии снижение - с 79% до 46%. Относительно церкви, то на западе доверяют 73%, а в других регионах - 43-46%", - отметили социологи.

Следующими по уровню доверия идут переселенцы (им доверяют 41% респондентов, в 2018 году - 37%) и общественные организации (сейчас доверяют 39% против 41% в 2018 году).

При этом переселенцы и общественные организации имеют положительный баланс доверия-недоверия, то есть количество тех, кто им доверяет, превышает количество тех, кто не доверяет.

Отмечается, что остальные 8 институтов в списке имеют отрицательный баланс доверия-недоверия.

Фактически, среди респондентов преобладает недоверие к институтам центральной власти (президенту, парламенту, правительству), правоохранительным и судебным органам (Национальная полиция, Патрульная полиция, СБУ), СМИ (как украинским, так и российским).

Среди институтов центральной власти президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 34% (в 2018 году аналогичный показатель был 16%, но на тот момент президентом был Петр Порошенко).

В то же время, только 14% доверяют правительству и 12% - парламенту (аналогичные показатели для КМУ и ВРУ в декабре 2018 года составляли 11% и 8% соответственно).

Патрульной полиции доверяют 34% респондентов (против 30% в 2018 году), Нацполиции - 29% (столько же было в 2018 году), а СБУ - 27% (против 21% в 2018 году).

Если украинским СМИ доверяют 30% (в 2018 году - 31%), то российским СМИ - 4% (столько же было в 2018 году).

Опрос проводился среди 2001 респондента старше 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Антонина Доломанжи