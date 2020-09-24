Относительно проживания в своем городе и селе, то 61% хотел бы, чтобы их потомки продолжали жить в этой местности, треть – не хотела бы.

Более 70% граждан Украины хотели бы, чтобы их дети и внуки остались жить в нашей стране.

Читайте такжеБолее 60% украинцев испытывают разочарование, когда думают о ситуации в государстве - опросОб этом свидетельствуют результаты второй волны опроса, проведенного с 19 по 22 сентября социологической группой "Рейтинг".

Согласно исследованию, респонденты в дальнейшем имеют противоположные чувства, когда оценивают ситуацию в своих городах и в стране в целом.

Так, 58% опрошенных отметили, что они чувствуют надежду, когда думают о местной ситуации, одновременно 38% испытывают разочарование.

Зато, когда речь идет о ситуации в государстве, то все наоборот: 59% испытывают разочарование, а 37% - надежду.

"Несмотря на это, 71% опрошенных хотят, чтобы их дети, внуки жили в Украине. Только 16% противоположного мнения. Относительно проживания в своем городе и селе, то 61% хотели бы, чтобы их потомки продолжали жить в этой местности, треть - не хотели бы", - говорится в опросе.

Отмечается, что жители сел относительно чаще выступают за то, чтобы следующее поколение оставалось в Украине, несмотря на это, они относительно больше выступают и за то, чтобы их дети и внуки изменили место жительства. Зато в областных центрах наблюдается совершенно противоположная ситуация.

Как проводился опрос

Опрос проведен методом телефонного интервью среди 5 тысяч украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

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Автор: Антонина Доломанжи