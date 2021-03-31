Отмечается, что насильственные исчезновения совершались в основном в форме похищения; среди жертв – 39 мужчин и 4 женщины.

С начала оккупации Крыма в 2014 году задокументировано 43 случая насильственного исчезновения.

Об этом свидетельствуют данные ООН.

Отмечается, что насильственные исчезновения совершались в основном в форме похищения; среди жертв – 39 мужчин и 4 женщины.

Первый задокументированный случай имел место 3 марта 2014 года, а последний - 23 мая 2018 года.

Из 43 жертв насильственного исчезновения, по данным ООН, 11 человек (все – мужчины) остаются пропавшими без вести, а один мужчина находится под стражей.

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"Насильственные исчезновения совершались, вероятно, вооруженными группами, такими как самооборона Крыма и казачьи группы; представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации; другими правоохранительными органами, в частности полицией Крыма», - говорится в отчете.

В ООН говорят, что похитители применяли пытки, чтобы заставить жертв дать показания против самих себя или свидетельствовать против других, а также в качестве мести за их политическую позицию или связь с политическими организациями.

"Ни один человек не был привлечен к ответственности в связи с какими-либо из насильственных исчезновений, а также за случаи пыток и жестокого обращения», - отмечают в ООН.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водоемов. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

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Автор: Денис Прядко