Прежде всего она пыталась установить координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, в том числе артсистем HIMARS.

Служба безопасности Украины задержала информатора российских спецслужб, которая "сливала" в Телеграм-каналы оккупантов артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины под Бахмутом. Как сообщили в СБУ, контрразведка Службы разоблачила предательницу вблизи передовой в Донецкой области.

"Злоумышленница собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск, которые привлечены к контрнаступательным операциям в районе Бахмута. Прежде всего она пыталась установить координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, в том числе артсистем HIMARS", - рассказали в СБУ.

Также ее интересовали направления полетов боевой авиации и маршруты движения тяжелой бронетехники украинских защитников.

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По данным следствия, вражеская приспешница проводила разведывательную деятельность по месту своего проживания - в районе города Константиновка.

"Злоумышленница выходила на местность и наблюдала за перемещением военной техники ВСУ, а также выспрашивала "нужные" сведения у знакомых под видом бытовых разговоров. Полученную информацию она "сливала" в четыре телеграмм-канала, которые были созданы российскими спецслужбами для отслеживания локаций Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Так, сотрудники СБУ задокументировали преступные действия женщины и задержали ее по месту жительства. У нее был изъят мобильный телефон, который она использовала для передачи разведведомств агрессору.

Как установило следствие, женщина подписалась на вражеские интернет-ресурсы еще в начале года и впоследствии начала публиковать там свои "сообщения" с ориентировочными геолокациями ВСУ на территории региона.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Сейчас женщина находится под стражей, продолжается расследование. Ей грозит до восьми лет заключения.

Разоблачение предателя-ученого

Как сообщал УНИАН, в Украине доктор наук разработал концепцию "Николаевской народной республики" для российских оккупантов. Соответствующим "научным трактатом" отметился руководитель одной из кафедр Одесской юридической академии. Его "концепция" предусматривала тотальную денацификацию всех сфер жизнедеятельности николаевцев.

Предателем оказался экс-депутат Николаевского городского совета, который в начале полномасштабного вторжения России был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).

По указанию агрессора предатель собирал разведданные о местах базирования в регионе подразделений ВСУ, СБУ и Национальной полиции. Впоследствии он получил задание разработать концепцию так называемой "Николаевской народной республики", которую оккупанты планировали создать в случае захвата области.

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