Украина уже около года живет в условиях карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Количество новых больных COVID-19 за сутки в Украине выросло на более чем 3 тысячи. Против нардепа Тараса Козака - соратника Медведчука - в Украине введены санкции.

Заболеваемость коронавирусом

В Украине за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 3285 человек.

По состоянию на утро среды, 3 февраля, в стране официально зафиксированы 1227164 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли уже 23089 человек, а 1045473 пациента одолели болезнь.

Санкции против соратника Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 компаний.

Под санкции, в частности, попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne. Также, по данным СМИ, санкции наложены на самолеты нардепов Медведчука и Козака, которыми они летали в Россию.

Медиахолдинг нардепа Козака, в свою очередь, обвинил президента Владимира Зеленского в политической расправе из-за введенных им санкций.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения ООС на Донбассе за сутки зафиксировано восемь вражеских обстрелов, погиб украинский воин.

Главные новости Украины: что важно знать 3 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская