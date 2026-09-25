Не Венгрия и не Скандинавия: определился неожиданный лидер в spa-направлении в мире

Победителем стал горный спа-центр площадью около 5000 квадратных метров. В нем для гостей предусмотрено 9 разнообразных саун на любой вкус.

Италия победила в премии World Spa Awards-2026, получив звание лучшего в мире направления для спа-отдыха.

Как сообщает The Independent, главную награду среди курортных спа-центров получил Lefay Spa World при Lefay Resort & SPA Dolomiti, площадью около 5000 кв. м, расположенный среди гор.

Отмечается, что комплекс предлагает гостям 9 саун с различной температурой и уровнем влажности, которыми они могут насладиться с помощью пяти режимов, несколько крытых и открытых бассейнов, гидромассажную зону с магниевой соленой водой, массажи, фитотерапию, цигун и медитацию.

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Еще одну престижную награду получил Palazzo Fiuggi – его признали лучшим велнес-ретритом мира. Это заведение в центральной Италии сочетает целебные традиции с передовой медициной, создавая персонализированные программы и индивидуальные процедуры для своих гостей. Среди доступных процедур – криотерапия, внутривенные процедуры, капельницы и анализ крови в рамках медицинского пакета, сауны, световая и звукотерапия.

В категории термальных спа-пещер победила тосканская Grotta Giusti. Курорт расположен в тысячелетней пещере, крупнейшей в своем роде в Европе, где гости могут оздоравливаться в природных термальных водах.

В то же время важные награды достались и Нью-Йорку. Так, Guerlain Wellness Spa at Waldorf Astoria New York назвали лучшим гостиничным спа-центром мира 2026 года. Заведение предлагает, в том числе, эксклюзивные массажи, сауну, паровую баню, арктическую пещеру и оздоровительный центр.

Еще один нью-йоркский комплекс – World Spa – победил в категории лучшего дневного спа. Гости получают там впечатляющий спектр услуг, включая восточноевропейские бани, финские сауны, турецкие и марокканские хамамы и японские онсэны, а также 70 процедурных кабинетов.

"Победители этого года олицетворяют высочайшие стандарты совершенства, инноваций и обслуживания гостей, демонстрируя постоянную жизнеспособность и развитие нашей отрасли. "Их достижения вдохновляют путешественников по всему миру и подтверждают важную роль, которую спа и велнес играют в улучшении самочувствия и качества жизни", – подытожила Ребекка Коэн, управляющий директор World Spa Awards.

Самые популярные страны для спа-отдыха

Как сообщал УНИАН, ранее возглавлял список популярных spa-направлений Вьетнам, который показал ошеломляющий рост количества поисковых запросов в Google на 175%. В этой азиатской стране доступно огромное количество вариантов отдыха – от термальных источников и медитации до травяных ванн и вьетнамского массажа.

Второе место в рейтинге заняло Марокко на севере Африки, интерес к которому вырос на 84%, где, помимо традиционных марокканских хамамов, посетители стремились попробовать талассотерапию (процедуры с использованием морской воды).

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