Автогигант начал делать детали для ракет Patriot: темпы поражают

Американский автогигант изготовил первую партию компонентов для ракет PAC-3 MSE менее чем через месяц после заключения контракта с Lockheed Martin.

Американский автомобильный гигант General Motors присоединился к производству ключевых компонентов для ракет-перехватчиков Patriot. Компания уже передала Lockheed Martin первую партию деталей для ракет PAC-3 MSE – менее чем через месяц после заключения контракта, пишет Forbes.

Lockheed Martin объявила о получении первой партии компонентов в четверг. Детали изготовила General Motors Defense, а весь процесс от подписания соглашения до поставки занял всего 22 дня.

Сотрудничество компаний должно помочь Lockheed Martin увеличить темпы производства ракет Patriot на фоне роста спроса на это оружие.

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PAC-3 MSE является одной из ключевых ракет системы Patriot и используется, в частности, для поражения баллистических ракет. Она работает по принципу "поражения на уничтожение" – то есть уничтожает цель прямым столкновением на очень высокой скорости.

В то же время производство таких ракет – длительный процесс. Полный цикл изготовления одной PAC-3 MSE от момента заказа до получения готовой ракеты занимает около 24 месяцев. Отдельные компоненты, в частности твердотопливный ракетный двигатель, могут производиться до 30 месяцев.

В настоящее время Lockheed Martin способна производить около 600 ракет в год. Компания планирует увеличить этот показатель до 2000 ракет в год к 2030 году.

General Motors производит детали для ракет

Первая партия компонентов от General Motors Defense касается шасси ракеты-перехватчика PAC-3 MSE. При этом речь идет о деталях, на производство которых традиционно могут уйти месяцы или даже годы.

Сотрудничество стало частью более широкого соглашения между компаниями, о котором они объявили в июне. Его цель – укрепить оборонно-промышленную базу США и повысить устойчивость цепочек поставок боеприпасов.

Для этого производственные мощности и лаборатории General Motors Defense планируется использовать для расширения возможностей оборонного производства.

Почему для Patriot важны поставщики

Проблема производства Patriot заключается не только в окончательной сборке ракеты. Она состоит из большого количества компонентов, которые поставляют различные компании. Если хотя бы один из производителей не сможет быстро нарастить выпуск своей продукции, это может стать "узким местом" для всей программы.

Именно поэтому Lockheed Martin привлекает новых производителей и расширяет производственную базу.

Компания планирует инвестировать 8–9 млрд долларов в расширение производства боеприпасов и ракет. Программа предусматривает расширение более 20 объектов в США, строительство новых помещений, создание дополнительных рабочих мест и увеличение производственных и складских площадей почти на 50%.

По данным Lockheed Martin, на данный момент изготовлено более 2500 ракет PAC-3 MSE, которые находятся на вооружении 17 стран.

Производство Patriot в Украине – главные новости

Как сообщал УНИАН, Украина и США достигли конкретных договоренностей о возможности предоставления нашей стране лицензий на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

22 сентября Зеленский после встречи с Трампом сообщил, что компания Raytheon готова производить перехватчики для Patriot для Украины. При этом, как уточнил Зеленский, собственное производство ракет для Patriot возможно через год или полтора.

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