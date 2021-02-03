Эти самолеты ранее перерегистрировали в Молдове. Сейчас им запретили вхождение в воздушное пространство Украины.

На самолеты нардепов из ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, которыми они летали в Россию, наложены санкции.

Как пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники в СБУ, соответствующее решение было принято еще в прошлую пятницу. Эти самолеты были перерегистрированы в Молдове после того, как были озвучены намерения США ввести против Медведчука санкции.

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Медведчук и Козак постоянно пользовались ими для прямых перелетов в Россию, что, как известно, запрещено, пишет СМИ.

Следствием санкций является запрет для этих самолетов на вхождение в воздушное пространство Украины, осуществление посадок и тому подобное. Также им запрещено брать пассажиров на территории Украины.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

После этого каналы сразу начали отключать от эфира.

Решение о санкциях не поддержал спикер парламента Дмитрий Разумков, который присутствовал на заседании СНБО и воздержался от голосования.

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Автор: Юрий Годован