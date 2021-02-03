Точицкий ожидает, что официальная позиция ЕС будет 11 февраля.

В Европейском Союзе положительно отнеслись к решению Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «NewsOne», «ZIK», «112 Украина».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Сегодня, начиная с самого утра, со вчерашнего вечера, очень одобрительно в Еврокомиссии, Службе внешней политики отнеслись ко вчерашним СНБО нашим санкциям. И уже есть пока неофициальная реакция. Однако, я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель (на заседание Совета ассоциации 11 февраля - УНИАН) мы услышим и официальную реакцию", - сказал он.

Санкции против каналов Медведчука

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии "Оппозиционная платформа" – За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: Леся Лещенко