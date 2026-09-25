Не только из-за денег: пилот раскрыл, почему авиакомпании ограничивают вес ручной клади

В зависимости от авиакомпании и стоимости приобретенного билета для пассажиров могут действовать различные ограничения на количество и вес багажа.

Каждая авиакомпания строго регламентирует вес и габариты ручной клади, которую можно взять с собой в салон самолета. При этом пассажиры могут лететь на одном и том же типе самолета, но в зависимости от авиакомпании и стоимости приобретенного билета будут иметь совершенно разные ограничения по количеству и весу багажа. И дело здесь не только в деньгах.

Как пишет The Independent, бывший пилот, который сейчас работает исследователем в сфере авиационной безопасности, объяснил, почему авиакомпании ограничивают вес и количество багажа в салоне самолета и почему это важно для безопасности.

Почему вес пассажиров и багажа имеет значение

Каждый самолет имеет максимальную взлетную массу, превышать которую нельзя из соображений безопасности. В нее входит вес самого самолета, топливо, запасы еды и напитков на борту, груз, вес пилотов и бортпроводников, а также пассажиров и их багажа.

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Если самолет небольшой и на борту находится менее семи пассажиров, необходимо знать фактический вес каждого из них. Иногда пассажирам приходится взвешиваться в аэропорту вместе со своим багажом.

В то же время для более крупных самолетов, обслуживающих загруженные маршруты, правила позволяют использовать средний вес пассажира для расчета общей массы людей на борту.

Так, бывший пилот рассказывает, что когда он только начинал работать в авиации в 1998 году, установленный правилами стандартный вес пассажира составлял 77 кг на человека без учета ручной клади. Однако по мере того, как средний вес людей увеличивался, законодательство также пришлось пересмотреть.

Для самолетов с максимальной вместимостью от 150 до 299 пассажирских мест, в частности Boeing 737, в настоящее время стандартный расчетный вес взрослого мужчины составляет 81,8 кг, а взрослой женщины – 66,7 кг. Отдельно учитывается и ручная кладь – стандартно по 7 кг на одного пассажира.

В то же время закон позволяет отдельным авиакомпаниям обращаться за разрешением на использование собственных стандартов веса пассажиров и ручной клади. Именно это дает авиакомпаниям возможность устанавливать различные требования к ручной клади, объясняет эксперт.

Меньше багажа – более безопасное путешествие

Чрезмерный ручной багаж буквально создает дополнительную нагрузку для бортпроводников. Они регулярно получают травмы спины и другие повреждения при подъеме тяжелых сумок и размещении их в верхних багажных отсеках.

Есть и другая проблема – большие сумки замедляют процесс посадки. Бортпроводникам и пассажирам приходится тратить дополнительное время на попытки разместить громоздкие вещи, из-за чего в салоне возникают заторы.

Особенно опасным избыточный багаж может стать во время чрезвычайной ситуации. Исследования показывают, что пассажиры, которые во время эвакуации останавливаются, чтобы забрать свои вещи, замедляют выход людей из самолета. Поэтому, собираясь в путешествие, стоит помнить: если вы хотите, чтобы самолет вылетел вовремя, а в случае чрезвычайной ситуации эвакуация прошла безопаснее, берите с собой меньше вещей.

Напомним, самолёт Wizz Air, который должен был выполнить рейс из Рима в Констанцу, не вылетел вовремя, поскольку стюардесса заметила трещину на одном из иллюминаторов самолёта. Пассажиры уже находились на борту, а самолет направлялся к взлетной полосе, когда стюардесса заметила проблему и немедленно сообщила об этом экипажу. Пилот решил прервать процедуру и вернуть самолет в зону, предназначенную для технических проверок.

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