ЕС согласился выделить 6,6 млрд евро для Украины: Каллас рассказала, куда направят средства

Финансирование будет направлено через "Европейский фонд мира".

Страны-члены Европейского Союза согласовали условия выделения средств в размере 6,6 млрд евро через "Европейский фонд мира" для Украины. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС Кая Каллас в сети X.

"Это хорошие новости для Украины и плохие новости для России", – подчеркнула Каллас.

По ее словам, 900 миллионов евро будут направлены на нужды Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Ещё 1 миллиард евро будет использован для финансирования новых совместных закупок оборудования.

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А 4,7 млрд евро пойдут на возмещение расходов государствам-членам. Однако некоторые из них заявили, что направят свою долю на помощь Украине.

"Москва с помощью гибридных атак пытается запугать Европу, чтобы сократить европейскую поддержку Украины. Европа поступает наоборот", – подчеркнула Каллас.

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Как сообщал УНИАН, Украина ранее призвала страны Евросоюза направить 6,6 млрд евро из "Европейского фонда мира" на военную помощь.

В течение длительного времени Венгрия блокировала выделение 6,6 млрд евро через "Европейский фонд мира". Каллас предлагала компромиссный план: вернуть странам ЕС, вносившим взносы в этот Фонд, лишь 10% пропорционально расходам, а остальное – направить на обучение украинских военных и совместные закупки оружия для Украины.

Добавим, что "Европейский фонд мира" был создан в марте 2021 года. Он предназначен для финансирования всех мероприятий в рамках общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами.

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