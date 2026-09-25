Netflix показал трейлер 2 сезона шпионского сериала 'Черные голуби' с Кирой Найтли (видео)

Второй сезон сериала выйдет 5 ноября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второго сезона британского шпионского экшн-сериала "Черные голуби" (Black Doves).

В новом сезоне агентка секретной организации "Черные голуби" Хелен Уэбб продолжает под видом домохозяйки шпионить за своим мужем-политиком, который теперь становится премьер-министром Великобритании. Тем временем кто-то начинает убивать других "Черных голубей", поэтому Хелен предстоит объединить силы с коллегами и выяснить, на кого они все работают, прежде чем их разоблачат или вовсе убьют.

К главным ролям во втором сезоне вернулись Кира Найтли ("Реальная любовь", "Гордость и предубеждение", франшиза "Пираты Карибского моря"), Бен Уишоу ("Облачный атлас", "Парфюмер", франшиза "007"), Сара Ланкашир (сериалы "Улица Коронации", "Счастливая долина") и Эндрю Бьюкен ("Стать Джоном Ленноном", "Квартира 7А", сериал "Корона").

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Среди новых имен в касте – Сэм Райли ("Контроль", "Опасный элемент", "На дороге", "Острова", франшиза "Малифисента"), Амбика Мод ("Операция "Черный кейс", "Жертвоприношение"), Нив Кэмпбелл ("Дикость", "Колдовство", франшиза "Крик", сериал "Линкольн для адвоката") и другие.

Второй сезон сериала выйдет 5 ноября 2026 года. Он будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

"Черные голуби" – что известно о сериале

Как сообщал УНИАН, первый сезон "Черных голубей" вышел на Netflix в декабре 2024 года.

В начале сериала главная героиня в исполнении Киры Найтли предстала перед зрителями как заботливая мать и жена политика Хелен Уэбб, которая на самом деле была шпионкой. На протяжении многих лет она передавала секреты мужа тайной организации "Черные голуби", пока бурный роман на стороне не поставил под угрозу не только ее тайну, но и жизнь.

В настоящее время оценка сериала на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 92% одобрения от критиков против 65% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 78 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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