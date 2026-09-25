Лучшие смартфоны 2026 года: пять моделей, которые рекомендуют эксперты

Рейтинг составлен на основе масштабного тестирования смартфонов как в лабораторных условиях, так и в повседневном использовании.

Эксперты TechRadar обновили рейтинг лучших смартфонов, доступных на глобальном рынке осенью 2026 года. В список вошли флагманы от Apple и Samsung, недорогой Pixel, складное устройство и модель для студентов.

Рейтинг составлен на основе масштабного тестирования смартфонов как в лабораторных условиях, так и в повседневном использовании. Над списком работали эксперты, которые много лет тестируют мобильные устройства и оценивают их с учетом реальных потребностей пользователей.

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max – для поклонников Apple

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Оба устройства оснащены высокопроизводительным процессором A20 Pro и продвинутой системой охлаждения, которые обеспечивают надежную работу даже при интенсивной нагрузке. Еще одно заметное обновление – основная 48-мегапиксельная камера с переменной диафрагмой, также Apple добавила более продвинутые профессиональные настройки съемки.

Авторы рейтинга отдельно отмечают скорость проводной зарядки: за 15 минут можно восполнить до 50% заряда. Автономность в целом осталась на уровне предыдущего поколения: в обычном использовании оба iPhone 18 Pro могут работать около 30 часов.

При этом серьезных изменений в дизайне по сравнению с предыдущим поколением немного, а цена выросла на $100.

Samsung Galaxy S26 Ultra – лучший Android-смартфон

Флагман оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 или 16 ГБ ОЗУ на выбор и аккумулятором на 5000 мАч.

Основная камера использует 200-мегапиксельный сенсор, а компанию ему составляют 50-Мп сверхширокоугольная камера, 10-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом и 50-Мп телефото с 5-кратным приближением. По мнению TechRadar, именно камера остается главной причиной обратить внимание на этот смартфон.

Еще одной уникальной особенностью стала Privacy Display – специальная технология экрана, которая ограничивает видимость содержимого для людей, находящихся сбоку от владельца. Телефон также получил множество функций искусственного интеллекта и поддержку 7 лет обновлений. В минусы занесли отказ от использования титана и незначительные изменения в дизайне.

Google Pixel 10a – лучший доступный смартфон

Его стартовая цена составляет 499 евро, а само устройство предлагает 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, чип Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5100 мАч.

На задней панели установлены основная 48-мегапиксельная камера и 13-Мп сверхширокоугольный модуль. Одной из сильных сторон Pixel 10a обзорщики называют обработку фотографий и набор ИИ-функций. Вы просто достаете телефон, делаете снимок, а умные алгоритмы Google делают все за вас.

Претензии те же, что и к моделям выше – отсутствие кардинальных отличий от прошлого поколения. Хотя Google обещает семь лет обновлений Android и безопасности, что делает телефон более привлекательным для длительного использования.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – лучший складной смартфон

В сложенном состоянии смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном, а после раскрытия он превращается в полноценный 8-дюймовый дисплей . Толщина корпуса в раскрытом виде составляет всего 4,1 мм.

Смартфон работает на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, имеет до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 1 ТБ. Основная камера получила 200-Мп сенсор, совершив долгожданный прорыв для складной линейки.

Эксперты отмечают практически незаметную складку на внутреннем дисплее, высокую производительность и улучшенную обработку фотографий. Впрочем, есть и недочеты – высокая стоимость (от $2100) и неудобный выступ камеры, мешающий устройству ровно лежать на столе.

iPhone 17 – лучший смартфон для студентов и молодежи

Базовый iPhone 2025 года получил 6,3-дюймовый экран Super Retina XDR с частотой обновления 120 Гц и функцией Always-On, процессор A19 и одну из лучших фронтальных камер на рынке, а базовый объем накопителя теперь начинается с 256 ГБ.

Среди преимуществ также отмечаются прочный корпус, полный день работы от батареи даже при активном использовании и быстрая зарядка. Смартфон предлагает многие функции, которые обычно ассоциируются с Pro-моделями, но стоит заметно дешевле.

Поэтому TechRadar рекомендует iPhone 17 студентам, молодежи и всем, кому не нужны возможности полноценного флагмана Apple.

Большие экраны давно стали стандартом для смартфонов, но производители по-прежнему выпускают модели, которыми удобно пользоваться одной рукой. Эксперты составили подборку из шести компактных телефонов, которые предлагают современное железо и функции без огромных габаритов.

Если вы в поисках мощной "начинки", которая не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu выпустили рейтинг самых мощных смартфонов на сегодня. Весь топ-10 состоит из устройств на базе чипсета Snapdragon 8 Elite.

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