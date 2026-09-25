В Швейцарии пройдет референдум, который исключит введения санкций против России

Этот референдум также может привести к тому, что сотрудничество страны с НАТО станет невозможным.

В воскресенье, 27 сентября, в Швейцариипройдет референдум, на котором гражданам страны предложат закрепить в Конституции более строгое определение нейтралитета. Об этом пишет Politico.

Издание отметило, что если большинство поддержит эту идею, это сделает невозможным введение санкций против России без одобрения Совета Безопасности ООН, где у РФ есть право вето. Также поддержка этого решения сделает невозможным сотрудничество страны с НАТО, за исключением прямого нападения на Швейцарию или непосредственной угрозы такого нападения.

"Это не голосование против нейтралитета – нейтралитет пользуется широкой поддержкой. Речь идет о том, что именно означает нейтралитет. Сейчас у правительства есть определенное пространство для маневра, и оно им пользуется. Вопрос этого референдума заключается в том, считают ли люди это хорошим, или следует установить более строгие рамки в отношении нейтралитета", – комментирует этот референдум Фабио Вассерфаллен, профессор европейской политики Бернского университета.

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Он отмечает, что вопрос о нейтралитете Швейцарии оказался под давлением после вторжения РФ в Украину. Поскольку Швейцария в большинстве случаев дублировала санкции РФ против Кремля, это вызвало негативную реакцию среди сторонников более строгого толкования нейтралитета. Опросы, проводившиеся накануне голосования, показали, что почти две трети населения выступают против ужесточения определения нейтрального статуса.

Издание также отмечает, что уже в ноябре в стране может пройти еще один референдум, связанный с вопросом нейтралитета. А если точнее, с правилами экспорта оружия. Населению предлагают рассмотреть возможность разрешить стране продавать вооружение в определенную группу из 25 преимущественно западных стран, даже если они участвуют в военном конфликте. Этот шаг позволит Швейцарии усилить сотрудничество с западными странами и увеличить экспортные доходы своей оборонной промышленности.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария приняла новую стратегию национальной безопасности на фоне войны в Украине. Эта стратегия направлена на подготовку страны к "все более нестабильной" международной обстановке.

Новая стратегия в целом включает 10 целей и 46 мер. Они устанавливают приоритет противодействия угрозам, которые правительство считает наиболее вероятными. Среди них, в частности, гибридные атаки и организованная преступность внутри страны.

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