В РФ поражены 3 завода, задействованные в производстве ракет: среди них - 'Искра'

Кроме того, Силы обороны нанесли удары и по российским НПЗ.

В ночь на 25 сентября в России были поражены три важных предприятия, задействованные в производстве ракет. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, речь идет о "НПП Завод Искра" в Ульяновске Ульяновской области, который входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является предприятием военно-промышленного комплекса РФ. В Генштабе рассказали, что завод выпускает полупроводниковые приборы и элементную базу для производителей радиоэлектронной аппаратуры, измерительной техники, средств связи и техники специального назначения.

По данным Генштаба, также пострадали ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в городе Ефремов Тульской области и АО "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже Воронежской области.

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"Оба предприятия задействованы в процессе производства твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет ОТРК "Искандер", – говорится в сообщении.

Также в ночь на 25 сентября Силы обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и радиолокационным станциям (РЛС) российской армии. В Генштабе сообщили, что в Перми Пермского края был поражён НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На его территории зафиксирован пожар.

Кроме того, под украинскими ударами оказался нефтеперерабатывающий завод "Новошахтинский" в Новошахтинске Ростовской области РФ. В Генштабе сообщают, что и на этом предприятии произошло возгорание.

Мощность переработки завода составляет ориентировочно 7,5 млн тонн нефти в год. Новошахтинский завод является одним из важных поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

Мирные переговоры и энергетическое перемирие

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Axios заявил, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на осуществлении трех немедленных шагов в рамках своих усилий по деэскалации войны в Украине и возобновлению дипломатии с Россией.

В частности, как отметил глава государства, речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, возобновлении функционирования "зернового коридора" в Черном море, трехсторонней встрече США-Украина-Россия, предположительно в Абу-Даби.

Как отметил Зеленский, предложение о совместном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре поступило от США. Президент Украины подчеркнул, что Украина готова на это согласиться.

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