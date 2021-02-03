В политсиле планируют в ближайшее время провести "чрезвычайный съезд".

Во фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявили, что инициируют процедуру импичмента президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады заявил сопредседатель депутатской фракции «ОПЗЖ» Вадим Рабинович.

Читайте такжеМедиахолдинг соратника кума Путина отреагировал на украинские санкции

«Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, что надругался над избирателями и над страной», - заявил он и добавил: «Сегодня ночью (а черти всегда действуют ночью) впервые за всю историю существования независимой Украины было осуществлено закрытие трех каналов». По словам Рабиновича, власть «дала команду убивать независимых журналистов», для этого создали «специальную группу так называемых патриотов».

Сопредседатель фракции «ОПЗЖ» сообщил, что в ближайшее время политсила проведет «чрезвычайный съезд, который определит наши дальнейшие шаги».

В завершение выступления Рабинович запел: «Вставай, страна огромная». Во время выступления Рабиновича рядом с ним стоял народный депутат Украины Виктор Медведчук и ряд других депутатов из фракции «ОПЗЖ».

Санкции против соратника Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

В офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 года Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") с оценкой 41-42 миллиона гривен.

В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введение санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк