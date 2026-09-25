'Те дни прошли': армия США осознала свою беззащитность перед дронами

До недавнего времени американцы считали свои военные базы самыми безопасными местами на планете.

Войны в Украине и на Ближнем Востоке заставляют Военно-воздушные силы США пересматривать подходы к защите своих баз и ведению боевых действий. Как пишет издание 19FortyFive, американские ВВС планируют усилить противовоздушную оборону непосредственно на авиабазах и создать для этого новое направление подготовки военнослужащих.

О соответствующих изменениях заявил начальник штаба ВВС США генерал Кеннет Уилсбах во время выступления на конференции Air, Space & Cyber. По его словам, долгое время американская авиация действовала в условиях, когда её базы находились относительно далеко от основных угроз. Однако современные конфликты показали уязвимость такого подхода.

"На протяжении десятилетий американские воздушные и космические силы часто действовали из позиции защищенности. Те дни прошли", – заявил Вилсбах.

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Генерал подчеркнул, что защита отдельных объектов теперь должна стать полноценной составляющей работы ВВС. По его словам, речь идет не только о традиционных системах ПВО, но и о комплексе мер против различных типов воздушных угроз – от крылатых ракет до небольших FPV-дронов.

Одним из главных факторов пересмотра американских подходов стала война в Украине, где массовое применение беспилотников продемонстрировало масштаб новой угрозы. Дополнительный импульс этому процессу придали боевые действия против Ирана, в ходе которых американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись атакам ракетами и дронами.

Именно эти атаки, по оценке автора, продемонстрировали пробелы в защите американских баз и готовности к борьбе с беспилотниками. В статье отмечается, что значительная часть потерь американских военных на Ближнем Востоке была связана именно с иранскими ракетными и дроновыми ударами.

В ответ ВВС США планируют ввести новую специализацию для военнослужащих и связанную с ней систему вооружения. Подробности нового комплекса пока не раскрываются, однако, по словам Вилсбаха, он будет сочетать кинетические и некинетические средства поражения.

Отдельное направление – борьба с малыми дронами. Ранее американские военные уже испытывали антидроновые ружья, а теперь ВВС планируют подготовить около 210 военнослужащих к использованию стрелкового оружия в сочетании с системой управления огнем SMASH 2000. Она рассчитывает баллистическую траекторию и помогает повысить вероятность поражения небольших движущихся целей.

Автор также обращает внимание на то, что подобные изменения происходят не только в ВВС. Корпус морской пехоты США разработал собственный план, который предусматривает распространение средств борьбы с беспилотниками вплоть до уровня отдельного пехотного отделения.

Потери США на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, в начале сентября Иран нанес удар по американской авиабазе Муваффак-Салти в Иордании, повредив около десятка самолетов. Один штурмовик A-10 получил серьёзные повреждения, тогда как несколько F-15 получили лёгкие повреждения, которые быстро устранили.

Тогда Иран выпустил около 20 баллистических ракет, а американские комплексы Patriot задействовали не менее 60 перехватчиков PAC-3, что свидетельствует о чрезвычайной интенсивности обороны, которую обозреватели сравнивали со скоростью пулеметного огня или работой реактивной системы залпового огня.

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