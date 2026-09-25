Посланник Путина встретился с представителями Трампа в США: CNN раскрыл подробности

Целью встречи были переговоры о прекращении войны в Украине.

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев 24 сентября провел встречу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, темой встречи стали переговоры о прекращении войны в Украине, а также дальнейшее сотрудничество между США и Россией.

Источники детализировали, что Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения усилий по прекращению войны РФ против Украины и диалога между Россией и США после встречи российского диктатора Владимира Путина с представителями США в начале сентября.

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Журналисты отметили, что ранее встречу также провели государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это произошло во время Генеральной Ассамблеи ООН. На фоне этих встреч президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность достижения соглашения между Украиной и РФ.

Мирные переговоры: другие важные новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах возобновить формат трехсторонних встреч с участием РФ и США. По его словам, в настоящее время Украина планирует передать Европе детали договоренностей, а США передадут эту же информацию РФ. После чего, через 10 дней, стороны должны вернуться к этому разговору.

Также ранее Зеленский заявлял, что уже в декабре может появиться возможность для его личной встречи с Путиным. По его словам, это может произойти в Майами во время саммита G20. Президент также подчеркнул, что Украина готова к этой встрече.

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