Росспропаганда анонсировала 'короткую СВО' в Литве, но быстро удалила статью

Российское госагентство опубликовало материал о возможном конфликте с Литвой, в котором автор предположил, что Москва может применить ракеты с ядерными боеголовками.

Государственное российское агентство "РИА Новости" опубликовало материал под заголовком "Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой", в котором речь идет о потенциальном военном конфликте России с Литвой. Автор публикации Александр Носович допускает, что в случае такого сценария Москва может нанести ракетный удар с применением ядерных боеголовок.

Материал появился на главной странице РИА Новостей в пятницу, 25 сентября. Публикация стала реакцией на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение ядерного оружия на территории страны. Это решение было принято во вторник. На данный момент колонку сняли с публикации, но на ее содержание обратило внимание "Агентство".

Носович пишет, что европейские страны якобы ищут государство, которое согласится стать местом для размещения ядерного оружия. При этом он отмечает, что Польша не хочет размещать такое вооружение на своей территории.

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Автор сравнивает ситуацию вокруг Литвы с Украиной и утверждает, что размещение ядерных боеголовок недалеко от Минска и Калининграда может стать для России новым поводом для военного противостояния.

"Нельзя сказать, что у России совсем нет выбора. У России есть выбор: как сражаться. Речь идет даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро: военный конфликт в Прибалтике просто из-за географии не может быть таким же, как в Украине. Речь идет о том, какие средства можно использовать", – пишет Носович.

Он также заявляет, что в случае обострения ситуации Россия якобы может не вводить сухопутные войска, а использовать ракеты с ядерными боеголовками.

Кто автор материала

Александр Носович является главным редактором RuBaltic.Ru и членом Совета по внешней и оборонной политике – организации, которую называют одним из соучредителей дискуссионного клуба "Валдай", на заседаниях которого регулярно выступает Владимир Путин.

Центр "Досье" в 2020 году относил Носовича к так называемой "прибалтийской сети". По данным расследователей, ее создал сотрудник администрации президента и полковник внешней разведки Евгений Умеренков.

Также LRT публиковало переписку, согласно которой Носович получал задания для RuBaltic от кураторов, связанных с Кремлем.

На фоне заявлений о возможной атаке России на НАТО

Публикация "РИА Новости" появилась на фоне заявлений европейских чиновников и разведки о возможности российской агрессии против стран НАТО. Накануне Разведывательная служба Минобороны Дании сообщила, что Россия может в ближайшие месяцы нанести ограниченный военный удар по одной из стран Альянса.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил в Сейме, что разведданные указывают на подготовку Россией в ближайшие месяцы "гибридных ударов" беспилотниками и ракетами по странам НАТО, поддерживающим Украину.

Особое внимание военные аналитики уделяют Сувалкскому коридору – узкой полосе территории на польско-литовской границе между Беларусью и Калининградской областью России. Через него проходит единственный сухопутный путь из Польши в страны Балтии. Возможную попытку России захватить или перерезать этот коридор уже много лет рассматривают как один из сценариев потенциального военного конфликта между Россией и НАТО.

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