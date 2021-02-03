Президент подчеркнул, что Украина твердо поддерживает свободу слова.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором.

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Об этом он написал в Twitter.

«Санкции - это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности.

Санкции против "каналов Медведчука"

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: Константин Гончаров