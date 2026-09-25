Данные с поля боя в Украине обучат британский ИИ управлять роем дронов, - Reuters

Великобритания получила доступ к этим данным первой в мире.

Британские компании получат разрешение использовать данные с поля боя в Украине для разработки новых моделей искусственного интеллекта для роев беспилотников. Как пишет Reuters, такое заявление сделало британское правительство.

Речь идет о доступе к базе данных изображений и видео, собранных беспилотными летательными аппаратами на территории боевых действий в Украине. Данные включают более 6 миллионов фиксаций таких объектов, как танки, артиллерия, системы ПВО, пехота и воздушные цели.

"Это первый в мире доступ к реальным данным с поля боя. Он позволит британским компаниям и дальше расширять границы оборонных инноваций, сдерживая наших врагов и обеспечивая нашу безопасность внутри страны, а также способствуя дальнейшему укреплению Украины", – заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в своем заявлении.

Видео дня

Уточняется, что рои летающих, наземных и морских дронов должны будут действовать автономно, используя искусственный интеллект для совместной работы, выявления угроз и целей. А также автономно принимать решения об атаке. Добавляется, что человек все равно будет присутствовать в таких операциях.

Теперь правительство Великобритании ищет подрядные компании, которые будут разрабатывать ПО для роев дронов. Запрашиваемое предложение включает разработки для автономного распознавания целей с использованием ИИ и распределенные системы принятия решений. Ожидается, что они позволят разрабатывать маршруты и адаптировать поведение дронов, определяя им приоритеты без опоры на единую точку управления.

Соглашение Британии и Украины - что известно

Как писал УНИАН, Великобритания стала первой страной, получившей доступ к обширным хранилищам украинских лабораторий. Они содержат данные, которые были собрани с помощью камер и инфракрасных датчиков по всей Украине. А также включают секретную информацию с фронта. Полученные данные будут использованы для обучения технологий на британских базах, чтобы помочь им выявлять диверсантов и шпионов, пытающихся получить доступ к британским секретам или военным объектам.

Подготовка к управлению роями дронов

Добавим, что украинская компания Swarmer разрабатывает программное обеспечение для управления роем беспилотников. Компания сотрудничает с американским производителем дронов Powerus. Они участвуют в конкурсе, объявленном Пентагоном, на разработку ПО для управления дронами. При этом в Минобороны США поясняли, что такая технология позволит снизить нагрузку на операторов, которых в США недостаточно для управления большим количеством дронов.

В НАТО ожидают, что в будущих конфликтах будут участвовать именно рои дронов под управлением ИИ. Военачальники предупреждают, что армии должны адаптироваться к этой форме ведения войны в течение ближайших пяти лет.

Тем временем Минобороны Великобритании запустило проект PANOPTES. Это автономная лазерная система ПВО, предназначенная для борьбы со роями дронов. Передвижная система, как ожидается, должна помочь стационарным системам ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: