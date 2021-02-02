Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 компаний.
Соответствующий Указ №43/2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" обнародован на сайте президента Украины.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.
Согласно решению СНБО Украины от 2 февраля 2021 года, санкции введены сроком на пять лет.
Ограничительные меры, введенные против Тараса Козака, которому принадлежат телеканалы Newsone, 112 и ZIK, предусматривают:
- блокировку активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
- полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно законодательству Украины;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законодательством Украины.
Кроме этого, санкции вводятся в отношении восьми юридических лиц: ООО "Ариадна ТВ"; ООО "Новый формат ТВ"; ООО "ТВ Выбор"; ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа", ООО "Новые коммуникации".
В отношении этих компаний введены следующие ограничительные мероприятия:
- блокирования активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
- запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
- прекращения предоставления услуг по ретрансляции / распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
- полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно законодательству Украины;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законодательством Украины.
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