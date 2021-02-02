Кроме Тараса Козака, санкции вводятся в отношении восьми юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 компаний.

Соответствующий Указ №43/2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" обнародован на сайте президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

Согласно решению СНБО Украины от 2 февраля 2021 года, санкции введены сроком на пять лет.

Ограничительные меры, введенные против Тараса Козака, которому принадлежат телеканалы Newsone, 112 и ZIK, предусматривают:

блокировку активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно законодательству Украины;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законодательством Украины.

Кроме этого, санкции вводятся в отношении восьми юридических лиц: ООО "Ариадна ТВ"; ООО "Новый формат ТВ"; ООО "ТВ Выбор"; ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа", ООО "Новые коммуникации".

В отношении этих компаний введены следующие ограничительные мероприятия:

блокирования активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

прекращения предоставления услуг по ретрансляции / распространения телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно законодательству Украины;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законодательством Украины.

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Автор: Александр Топчий