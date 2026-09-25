Вышел трейлер 3 сезона хитового ромкома 'Никто этого не хочет' от Netflix (видео)

Продолжение популярного сериала с Кристен Белл и Адамом Броди выйдет 22 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал официальный трейлер третьего сезона комедийно-романтического сериала "Никто этого не хочет" (Nobody Wants This).

В новом сезоне совершенно нетипичная парочка – ведущая секс-подкастов Джоан и раввин Ноа – переходят на новый этап отношений. Теперь они наконец-то живут вместе и готовятся к свадьбе, однако их любовь подвергается испытанию на прочность со стороны семьи жениха, не готовой принять женщину из-за пределов их общины.

К главным ролям в сериале вернулись Кристен Белл ("Очень плохие мамочки", сериалы "Вероника Марс", "В лучшем месте") и Адам Броди ("Тело Дженнифер", "Крик 4", "Американское чтиво", франшиза "Шазам!").

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Также важные роли в сериале исполняют Джастин Люпе (сериалы "Удивительная миссис Мейзел", "Наследники") и Тимоти Симонс ("Врожденный порок", "Интервью", "Не волнуйся, дорогая").

Третий сезон сериала выйдет на Netflix уже 22 октября 2026 года. Он будет состоять из 10 эпизодов, все они станут доступны одновременно.

"Никто этого не хочет" – что известно о сериале

Первый сезон романтической комедии "Никто этого не хочет" вышел на Netflix в сентябре 2024 года. Он рассказывал о начале романтических отношений между темпераментной женщиной-агностиком Джоан, ведущей подкастов на откровенные темы, и еврейским раввином-изгоем Ноем.

Сериал мгновенно стал хитом и получил ряд престижных наград и номинаций, поэтому вполне логично, что его продлили на второй, а затем и на третий сезоны.

В настоящее время оценка сериала на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 87% одобрения от критиков и 72% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 69 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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