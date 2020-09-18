Количество новых случаев коронавируса за сутки выросло на более 3 тысячи. Оккупанты не прекращают нарушать объявленное ранее перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
За сутки болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 3 228 человек.
За время эпидемии зарегистрировали уже более 169 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из них 3 468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели.
Война на Донбассе
На участках ответственности украинских подразделений с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Закон о НАБУ и влияние на безвиз
Евросоюз советует Украине как можно скорее изменить законодательство, касающееся антикоррупционных органов, в частности НАБУ. Там напомнили, что независимость "антикоррупционной инфраструктуры" является условием для безвиза Украины с ЕС и для макрофинансовой помощи со стороны Европы.
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