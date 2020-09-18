После такого повышения соотношение минимальной зарплаты к средней зарплате вырастет с 45 до 48%.

Запланированное в 2021 году повышение минимальной заработной платы до 6500 грн, которое будет проходить в два этапа, обойдется Украине в 41 млрд грн.

Об этом во время представления проекта государственного бюджета на 2021 год в зале Верховной Рады заявил министр финансов Сергей Марченко.

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«Уже с 1 января минимальная заработная плата вырастет с нынешних 5000 грн до 6000 грн, а с 1 июля – до 6500 грн. В целом такое повышение будет стоить стране 41 млрд грн. Важно, что это повлияет на заработные платы медиков, учителей и других работников бюджетной сферы», - сказал он.

"Уже с 1 января минимальная заработная плата вырастет с нынешних 5000 грн до 6000 грн, а с 1 июля – до 6500 грн", - заявил Марченко

По словам министра, после такого повышения соотношение минимальной зарплаты к средней зарплате вырастет с 45 до 48%.

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;

дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий

18 сентября Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Вечером 14 сентября 2020 года проект госбюджета-2021 был зарегистрирован в парламенте.

Повышение минимальной зарплаты

6 августа президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

25 августа 2020 года Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривал увеличение минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривень с 1 сентября.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляв 4 тыс. 723 грн в месяц, или 28,31 грн за час.

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Автор: Дмитрий Шварц