Президент заверил, что разделяет позицию западных партнеров по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает прозрачный процесс отбора будущего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он сказал во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

На просьбу прокомментировать заявления, что Украина может потерять безвиз с Евросоюзом после решения Верховной Рады о назначении членов конкурсной комиссии по отбору на административные должности в САП, Зеленский сказал:

"Я не комментирую заявления украинских политиков, где нет их полномочий. То есть они не могут нам ни предоставлять безвиз, ни отбирать безвиз - это касается украинских политиков. Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он "монарх Украины", "хозяин Украины", хотя у этого человека было 5 лет, чтобы показать и восстановить Украину и показать, что он может сделать для своего народа. Я на всю эту информацию не обращаю внимания".

По словам Зеленского, в украинской власти "нормальная коммуникация" с западными партнерами.

Он отметил, что "внимательно читал", что заявили западные партнеры на соответствующее решение парламента.

"Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", - сказал Зеленский.

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Смена руководства САП: что происходит

21 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

17 сентября Верховная Рада определила своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП, которые, в частности, будут подбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галлер и вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель выразили обеспокоенность относительно решения ВР. "Правительство Украины поспешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и честности для отбора руководителя САП. Это так не пройдет. Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш помощи", - написала в Twitter фон Крамон -Таубадель.

Посольство США в Украине заявило, что Европейский Союз и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - отметили в посольстве.

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Автор: Константин Гончаров