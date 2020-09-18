Украине напомнили, что независимость "антикоррупционной инфраструктуры" является условием для безвиза Украины с ЕС и для макрофинансовой помощи со стороны Европы.

Евросоюз советует Украине как можно скорее изменить законодательство, касающееся антикоррупционных органов, в частности НАБУ.

Кроме того, предостерегли от влияния на независимость Бюро. Об этом заявил спикер ЕС по внешней политике Петер Стано в комментарии DW.

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Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее, — сказал он.

Спикер напомнил, что независимость «антикоррупционной инфраструктуры» является условием для безвиза Украины с ЕС и для макрофинансовой помощи со стороны Европы.

Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы. Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи, – сказал Стано.

Что этому предшествовало:

Конституционный суд Украины рассматривал дело о конституционности некоторых норм закона О Национальном антикоррупционном бюро. Как следствие, приняли решение, что часть полномочий президента Украины относительно НАБУ не конституционное.

После этого послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония) заявили, что Украина должна защитить независимость НБУ и добропорядочность таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы. В Европарламенте заявили, что такое решение Украины поставило под угрозу безвиз с ЕС и выделение очередного транша МВФ в 1,5 млрд евро.

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Автор: Наталия Печиборщ