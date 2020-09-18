Коллеги Украины из Евросоюза и США "абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса", отмечает премьер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что никакой угрозы лишения Украины безвиза с Евросоюзом нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") по поводу того, что принятие постановления о комиссии, которая должна избирать руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, приведет к утрате безвиза.

Шмыгаль заявил: "Безвиз не отменяется".

Он отметил, что коллеги Украины из ЕС, США совершенно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса".

По его словам, на сегодня соблюдены все процедуры, которые прописаны законодательством Украины, а "дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса".

Как сказал Шмыгаль, "давайте посмотрим, как пройдет конкурс, совместно с обществом, парламентом. Я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства".

Назначение главы САП и риск потерять безвиз:

21 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

17 сентября Верховная Рада определила своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП, которые в частности будут подбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галлер и вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель выразили обеспокоенность относительно решения ВР.

"Пока международное сообщество занято делами Беларуси, правительство Украины поспешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и честности для отбора руководителя САП. Это так не пройдет. Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш помощи", - написала в Twitter фон Крамон -Таубадель.

Посольство США в Украине заявило, что Евросоюз и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора.

"Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - отметили в посольстве.

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Автор: Надя Пришляк