До 2023 года прогнозируется рост объемов финансирования здравоохранения до уровня 5% ВВП.

Расходы на медицину в 2021 году вырастут беспрецедентно - до 4,2% ВВП.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе представления проекта государственного бюджета на 2021 год.

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«Здравоохранение является нашим ключевым приоритетом с учетом пандемии и продолжения медицинской реформы. Расходы на медицину вырастут беспрецедентно – до 4,2% ВВП, это более 190 млрд грн в сводном бюджете, плюс 57 млрд грн к текущему году», - сказал он.

"Расходы на медицину вырастут беспрецедентно – до 4,2% ВВП, это более 190 млрд грн в сводном бюджете, плюс 57 млрд грн к текущему году", - заявил Марченко

Министр отметил, что до 2023 года прогнозируется рост объемов финансирования здравоохранения до уровня 5% ВВП.

«Для продолжения реализации программы медицинских гарантий предусмотрено 123 млрд грн. Это 35 пакетов медуслуг для населения, а также возмещение стоимости лекарственных средств для более 5 млн человек. Эта сумма учитывает расходы для повышения на 30% зарплат медиков», - сообщил Марченко.

Борьба с коронавирусом

Что касается борьбы с COVID-19, то, по словам главы Минфина, пакет борьбы с коронавирусом в следующем году составляет 19 млрд грн, из них 16 млрд - предоставление медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий как реагирование на эпидемию коронавируса, 2,6 млрд грн впервые составят расходы на вакцинацию от COVID-19, а 1 млрд грн предусмотрен для оборудования рабочих мест учителей техническими средствами для дистанционного обучения.

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн; дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий

18 сентября 2020 года Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021.

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Вечером 14 сентября 2020 года проект госбюджета-2021 был зарегистрирован в парламенте.

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Автор: Екатерина Жирий