Народные депутаты могут до 1 октября подать свои предложения относительно внесения изменений в документ.

Верховная Рада по результатам представления приняла к рассмотрению правительственный проект бюджета Украины на 2021 год.

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Как отметил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, сегодня парламент не может принимать решение относительно утверждения поданного проекта, а может принять его в работу и готовить к первому чтению. Также он обратил внимание коллег по Верховной Раде, что они могут до 1 октября подать свои предложения относительно внесения изменений в документ.

Министр финансов Сергей Марченко в заключительном слове призвал народных депутатов к конструктивному диалогу во время подготовки проекта к первому чтению.

"Мы понимаем, что документ может быть усовершенствован, есть пределы совершенства, есть определенные пределы. Мы готовы с вами об этом дискутировать. Но я хочу сказать, что этот бюджет является реалистичным, является сбалансированным, его можно выполнять, можно обеспечивать минимальную заработную плату, можно осуществлять индексацию, можно осуществлять инвестиционные программы и проекты", - сказал он.

Что этому предшествовало

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы – 1 триллион 350 миллиардов гривень.

При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 миллиардов гривень. 15 сентября проект бюджета был зарегистрирован в Раде.

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Автор: Дмитрий Шварц