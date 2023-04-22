Рекорд уже зафиксировали в Национальном реестре рекордов.

В Одессе будущие военные моряки установили рекорд Украины по перетягиванию самого длинного корабельного каната.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия". Как отмечается, курсанты Института ВМС и лицеисты Военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного приняли участие в установлении национального рекорда по перетягиванию самого длинного корабельного каната.

"Более двухсот будущих офицеров национального флота, которые были поделены на две команды, стали участниками спортивного мероприятия. Рекорд зафиксирован в Национальном реестре рекордов", - говорится в сообщении.

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Участники соревнования перетягивали канат длиной 208 метров и весом 500 килограммов.

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В марте прошлого года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что по оценкам Пентагона, украинская армия установила рекорд по эффективности использования переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось рано утром 24 февраля 2022-го, наши защитники сделали 112 выстрелов из Javelin, и 100 из них попали в бронетехнику российских захватчиков.

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