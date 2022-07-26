По словам омбудсмена, предварительный анализ показывает, что "языковой закон" работает.

С 16 по 25 июля 2022 года языковому омбудсмену поступило рекордное количество сообщений граждан о нарушениях "языкового закона".

Как сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, в течение первых 10 дней действия новых требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в секретариат поступили рекордные 502 жалобы.

По его словам, больше всего (59%) обращений касаются интернет-представительства субъектов, обслуживающих потребителей, еще 20% - таких, которые не обслуживают потребителей.

В 9% случаев речь шла о непосредственном обслуживании потребителей, а в 7% - о деятельности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

"Ожидаемо, что подавляющее большинство этих сообщений, а именно 79%, касаются нарушений в части шестой статьи 27 Закона, которая вступила в силу 16 июля 2022 года, и которая регламентирует применение государственного языка интернет-представительствами", - отметил он.

При этом он отметил, что значительная часть интернет-ресурсов, на которые жалуются граждане, в первые же дни действия новых норм приводят свою деятельность в соответствие с Законом. Каждое второе обращение касается требования по загрузке украиноязычной версии по умолчанию.

По словам омбудсмена, предварительный анализ наиболее посещаемых в Украине интернет-ресурсов, на которые распространяются новые требования, показывает, что закон работает.

Напомним, с 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, YouTube, Viber и Telegram-каналы, мобильные приложения и тому подобное), которые используются как Интернет-представительства субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, должны иметь версию на украинском языке. Эта версия не может быть меньше по объему и содержанию информации, чем иноязычные версии, и должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию.

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