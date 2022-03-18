С начала полномасштабного российского вторжения украинские бойцы сделали 112 выстрелов из "Джавелинов".

По оценкам Пентагона, Вооруженные Силы Украины установили рекорд в эффективности использования ПТРК Javelin.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

С начала полномасштабного российского вторжения украинские бойцы сделали 112 выстрелов из "Джавелинов" – 100 из них успешно попали во вражескую бронетехнику.

Справка УНИАН. ПТРК Javelin – это противотанковый ракетный комплекс третьего поколения относят к классу систем "выстрелил и забыл", который с 1990 годов находится на вооружении армии США и ряда других стран. Он предназначен для уничтожения бронетехники.

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