Врачи 5 дней боролись за жизнь потерпевшей, у которой было поражено почти 50% тела.

В Хмельницком областном ожоговом центре скончалась женщина, которую на Новый год поджег родной брат.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что трагедия произошла 31 декабря 2020 года около 21:00 в селе Романовка Чемеровецкого района.

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«Между 19-летним братом и сестрой во время совместного употребления алкогольных напитков внезапно возник конфликт, в результате которого молодой человек облил бензином и поджег одежду на 33-летней сестре», - говорится в сообщении.

Женщина получила телесные повреждения в виде ожогов 50% тела. Ее доставили в Хмельницкий областной ожоговый центр.

«5 дней медики боролись за жизнь пострадавшей, однако вчера утром она умерла», - рассказали в полиции.

Поэтому следователи переквалифицировали преступление с покушения на умышленное убийство ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы. На период досудебного расследования он будет находиться под стражей.

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Автор: Светлана Макринская