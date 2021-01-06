В Хмельницком областном ожоговом центре скончалась женщина, которую на Новый год поджег родной брат.
Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.
Отмечается, что трагедия произошла 31 декабря 2020 года около 21:00 в селе Романовка Чемеровецкого района.
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«Между 19-летним братом и сестрой во время совместного употребления алкогольных напитков внезапно возник конфликт, в результате которого молодой человек облил бензином и поджег одежду на 33-летней сестре», - говорится в сообщении.
Женщина получила телесные повреждения в виде ожогов 50% тела. Ее доставили в Хмельницкий областной ожоговый центр.
«5 дней медики боролись за жизнь пострадавшей, однако вчера утром она умерла», - рассказали в полиции.
Поэтому следователи переквалифицировали преступление с покушения на умышленное убийство ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы. На период досудебного расследования он будет находиться под стражей.
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