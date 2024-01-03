Метинвест столкнулся с серьезными вызовами и потерями в начале большой войны, и продолжает их преодолевать. Несмотря на это, компания Ахметова работает над усилением своих позиций на рынках, и планирует зеленую трансформацию активов как в Украине, так и за рубежом. Об этом написал в своей колонке для журнала NV + The Economist "Мир впереди 2024" генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"Мы перестроили бизнес, изменили операционную модель и заново выстроили новые логистические цепи для экспорта продукции. Мы остаемся одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, стали опорой Украины на экономическом, оборонном и социальном направлениях", - рассказал Рыженков.

Он отметил, что важной составляющей устойчивости является персонал, поэтому компания после войны усилила заботу о рабочих: позаботилась об эвакуации около 20 тыс. человек из Мариуполя и Авдеевки, и обеспечила их всем нужным. Сейчас в фокусе - физическая и психологическая реабилитация работников, реинтеграция ветеранов, а также переобучение и трудоустройство. Кроме того, компания системно поддерживает ВСУ.

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"Метинвест называют крупнейшим частным донором украинского войска. Бронежилет от компании защищает каждого десятого бойца ВСУ. Наши стальные изделия активно используются по всей линии фронта: бункеры, противоминные тралы, бронезащита для автомобилей, ежи, "ловцы ланцетов" и тому подобное. А помощь от гуманитарного проекта компании Рятуємо життя почувствовали уже полмиллиона человек", - говорит Рыженков.

Он подчеркнул: потери активов и сложности войны не изменили политику компании, которая взяла курс на зеленую трансформацию и экологическое производство.

"Несмотря на войну, наша стратегия по зеленой трансформации не изменилась. И она коснется всех активов — как украинских, так и зарубежных. Эти почти два трудных года доказали, что Метинвест - выносливая компания. А значит, мы выдержим все, что нас ждет, ради нашего будущего", - резюмировал Рыженков.

Ранее Рыженков заявил, что Метинвест Ахметова после войны перестроит заводы в Украине под производство низкоуглеродистой стали, в частности – построит электроплавильные печи на "Запорожстали" вместо Мартена, а также модернизирует Каметсталь. Инвестиции в зеленую трансформацию всех украинских активов компании - ГОКа, "Каметстали" и "Запорожстали", - составят примерно $9 млрд.