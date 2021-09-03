С просьбой обратить внимание на проблему родители обратились к властям.

В одном из садиков Львова разгорается скандал из-за регулярных "добровольных взносов", которые руководство учреждения собирает с родителей.

О ситуации в садике №184 "Лесная сказка" рассказала мама воспитанника на Facebook-странице сообщества "Батьки SOS".

По ее словам, родителей заставляют платить по 300-500 гривень на бытовую химию, средства гигиены, чистку ковров, на канцтовары и подарки детям и воспитателям на дни рождения и не только.

"Неравнодушные родители уверены, что в ЗДО во Львове "деткам нечем вытирать ротики", не хватает мыла, туалетной бумаги, нужно за свой счет регулярно финансировать ремонт дверей, чистку ковров и тому подобное. Ну, и конечно классика: если вы деньги не сдали (или сдали меньше установленной "абонплаты") – подарки для ваших детей покупать не будут", – отметила женщина.

Читайте такжеНе сдал деньги – унизим ребенка: в Черновцах отец пожаловался на травлю своей дочери в детсаду (фото)Она добавила, что в таком случае со стороны руководства дошкольного образовательного учреждения начинается "экономический буллинг", и применяются "стандартные методы, советские: хамство, игнорирование вопросов/просьб и своих прямых обязанностей".

К своему сообщению в подтверждение слов женщина прикрепила скрины переписки в чате между воспитателем и родителями. При этом она обратилась к властям с просьбой помочь в решении проблемы.

Автор: Катерина Шварц