Она доводила до слез трехлетнего ребенка.

Во Львове суд оштрафовал женщину, которая доводила до слез соседку и ее трехлетнего сына, оскорбляя их из-за цвета кожи.

Об этом пишет BBC.

Иск подала гражданка Ливии, которая легально проживает в Украине вместе с мужем-врачом и ребенком.

По ее словам, соседка стучала в дверь ее квартиры, нецензурно ругалась, а также называла ее "черной обезьяной" и "чуркой".

Читайте такжеУбийство спортсмена-чемпиона в Одессе: обвиняемый иностранец отказался от переводчикаОна рассказала суду, что на детской площадке женщина сравнивала ее внешность с внешностью животного, а также в уничижительной форме высказывалась относительно ее национального происхождения, расовой принадлежности и цвета кожи.

В материалах дела сообщается, что дети, которые были на площадке, также начали оскорблять женщину.

"В ответ истец никаких действий не совершала, ничего не ответила, лишь склонила голову и плача забрала сына и покинула территорию детской площадки", - говорится в сообщении.

Врачи подтвердили, что из-за этого у женщины началась депрессия. Она требовала от соседки 150 тысяч гривен компенсации, однако суд уменьшил сумму до 40 тысяч.

Обвиняемая же уверяет, что соседи постоянно шумят. Она сравнила шум, "систематически доносящийся из квартиры истца, с громкостью шума, который издают обезьяны, когда прыгают по клетке". У нее есть 30 дней, чтобы обжаловать решение суда.

Соседи участников конфликта говорят, что пострадавшие - спокойные и вежливые люди. Один из свидетелей рассказал, что после нападок соседки женщина и ребенок стали нелюдимыми.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал о проявлениях расизма в Украине.

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Автор: Людмила Жерновская