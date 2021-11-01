Девочка вместе с родителями уехала из родного города из-за войны.

Маленькая балерина из Горловки Донецкой области поразила чувственным танцем. Алиса Стригункова передала боль ребенка, который навсегда уехал из дома.

Девочка выступила на сцене Україна має талант".

11-летняя балерина отрывками вспоминает события 2014 года. Она рассказала, что скучает по бабушкам, дедушкам и кошке, которые остались в Горловке. Девочка решила поведать свою грустную историю и показать титанический труд балерины.

Грусть и боль ребенка читается в каждом движении юно балерины и на глаза наворачиваются слезы. К концу выступления плакали все судьи и зрительный зал.

По словам Алисы, она с двух лет мечтала стать балериной. Вот только родители девочки считали, что это слишком тяжело. Также юная балерина призналась, что были моменты, когда хотелось все бросить.

Как ранее сообщал УНИАН, в воскресенье, 31 октября, участники проекта "Танцы со звездами" удивляли зрителей душевными постановками под хиты группы "Океан Эльзы".

Участники выступали под песни, которые у них ассоциируются с определенным событием в жизни и сопровождали в разных ситуациях. В целом вечер был посвящен 27-летию деятельности группы "Океан Эльзы".

Автор: Анастасия Горбачева