Ранее глава государства инициировал создание в Украине президентского университета.

Лучшие преподаватели президентского университета, который планируют создать в Украине, смогут получать от 4 тысяч "долларов или евро" зарплаты - этого хочет президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью "Радио Свобода".

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать из этого. Но это будут лучшие, которые способны", - пояснил глава МОН.

Как сообщалось, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4 тысячи долларов зарплаты украинских учителей. Сам тогдашний кандидат Зеленский говорил: "Когда мы были на Кипре... Кипр – воюющая страна. Ну как воюющая, там замороженный конфликт. И в этой части, греческой, там все хотят стать учителем. Там что-то такое - 3-4 тысячи".

Ранее в Офисе президента заявили, что цель создания президентского университета заключается в необходимости повышения конкурентоспособности высшего образования на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям и большей интегрированности в мировые научные системы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован