Советник руководителя ОП согласился с тем, что в Украине есть весьма неплохие высшие учебные заведения, но, по его мнению, все они интегрированы в традиционные системы преподавания и в традиционные системы организации учебно-исследовательского процесса.

В Офисе президента заявили, что цель создания президентского университета заключается в необходимости повышения конкурентоспособности высшего образования на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям и большей интегрированности в мировые научные системы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Не сомневаюсь, что любая прогрессивная идея у нас изначально будет подвергнута остракизму. Без надлежащей оценки мотивов принятия того или иного решения. Так, к сожалению, принято в последние годы. Тем не менее, мотивация создания именно президентского университета абсолютно своевременна и очевидна", - заявил он.

По словам Подоляка, Украина несколько отстает с темпами внедрения образовательных инноваций. "Мир слишком быстрый и слишком переменчивый с точки зрения коммуникаций, приоритетных технологий, типов конкуренции. Речь ведь в данном случае абсолютно не идет о строительстве здания или выборе конкретной локации. Речь о базовых предпосылках", - добавил он.

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Советник руководителя ОП согласился с тем, что в Украине есть весьма неплохие высшие учебные заведения, но, по его мнению, все они интегрированы в традиционные системы преподавания и в традиционные системы организации учебно-исследовательского процесса.

"Президент же предлагает инновационную модель - новые факультеты, которые нужно создавать с нуля и с новыми учебными программами; иные технологии и методики обучения; новые профессорско-преподавательские коллективы. Идея – в резком повышении нашей конкурентоспособности на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям и большей интегрированности в мировые научные системы", - убежден Подоляк.

По его словам, организационный подход главы государства в данном случае прост: "Нам не нужно ломать то, что уже хорошо работает. Но мы можем существенно расширить линейку предложений и попробовать иные способы организации учебного-исследовательского процесса".

Как сообщал УНИАН, 31 мая президент Зеленский подписал указ о создании в Украине президентского университета, где будут готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

По словам главы государства, в президентском университете будут готовить "людей будущего" лучшие преподаватели. Согласно указу, университет будет финансироваться на принципах государственно-частного партнерства. Начало обучения запланировано на 1 октября 2023 года.

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Автор: Константин Гончаров