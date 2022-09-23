Также россияне ходят по домам и под дулами автоматов заставляют жителей области "голосовать".

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма.

Об этом глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в своем Telegram.

"Получаем многочисленные обращения из Херсонщины о фейковом референдуме. Из Крыма массово завозят людей для голосования. По селам ездят автоматчики, заставляют голосовать жителей. В Херсоне, Чернобаевке, других городах-выламывают двери и заставляют голосовать. Вооруженные "помощники" ходят по подъездам и устраивают "голосование на дому", - написал он.

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По словам Янушевича, Россия организовала очередное низкопробное "театральное постановление" для своего внутреннего потребления.

В то же время председатель ОВА подчеркнул, что херсонцы игнорируют "голосование", демонстрируя свою гражданскую позицию.

Янушевич призвал жителей области быть осторожными.

"Лучший выход - не открывать дверь и не участвовать в этой постановке. Ссылайтесь на болезнь - ковид или туберкулез. Если вы вынуждены общаться с "организаторами", говорите, что через день-два придете на участок. По бюллетеням определить, как вы проголосовали, никто не сможет. Но лучше всего - участия в голосовании не принимать", - добавил он.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудила намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что флешмоб "референдумов", который устроили оккупанты на захваченных территориях Украины свидетельствует об их страхе.

Сегодня, 23 сентября, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в области уже началось "голосование" - русские с оружием и их пособники ходят по квартирам местных жителей, угрожают выламывать двери тем, кто их не откроет.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров также заявил, что в оккупированном городе вооруженные российские захватчики вместе с коллаборантами ходят по домам местных жителей. Напуганным людям подсказывают, в каком месте бюллетеня "правильно" поставить отметку.

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