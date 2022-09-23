Россияне и их пособники ходят по квартирам, угрожают выламывать двери тем, кто их не откроет.

На Луганщине российские захватчики начали проведение псевдореферендума о присоединении области к РФ.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Председатель ОВА отметил, что так называемый "референдум" проводится на скорую руку в квартирах и дворах под пристальным наблюдением российских вояк с оружием.

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"Имеем сообщение от людей с оккупированных территорий, что так называемые "комиссии" сопровождают люди с оружием. В случае неоткрытия дверей в квартиры - угрожают их выбить. Когда в "бюллетене" человек ставит галочку напротив "нет" - его записывают в "блокнот", - заявил Гайдай.

При этом, как отметил Гайдай, "голосовать можно без паспорта, ибо, по словам оккупантов, "мы тебя и так знаем".

"Референдумы" на оккупированных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза введут санкции против Российской Федерации за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины смогли перехватить документы, регламентирующие организацию псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области.

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