Отмечается, что заявления коллаборантов и оккупантов о проведении референдумов - это лишь манипуляция.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что флешмоб "референдумов", который устроили оккупанты на захваченных территориях Украины свидетельствует об их страхе.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам главы ОП, это лишь манипуляция российских оккупантов.

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"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми..." - Описал Ермак попытки оккупантов провести псевдореферендумы о присоединении захваченных территорий к РФ.

Глава ОП подчеркнул, что именно так выглядит ужас разгрома.

"Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу возможно ликвидировать только силой", - подытожил он.

Напомним, 19 сентября так называемая "Общественная палата" в "ЛНР" обратилась к главарю "республики" Леониду Пасечнику относительно срочного проведения псевдореферендума о присоединении к России. Вскоре аналогичное заявление выпустила "Общественная палата "ДНР", которая обратилась к Денису Пушилину такой же просьбой.

Позже пропагандистские СМИ сообщили, что главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с предложением объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в состав РФ.

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