Водолазы обследовали 8 тысяч кв.м. реки.

В Киеве приостановили поиски парня, который упал в Днепр после обрыва троса аттракциона. Его продолжат искать завтра.

"По состоянию на 21:25 поисково-спасательные работы по поиску человека, который упал в воду в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста в Киеве, завершены. Тело, вероятно парня 2004 года рождения, не найдено", - говорится в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сотрудники водолазно-спасательного отделения обследовали 8 тысяч кв.м. дна реки во время погружений и 12 тысяч кв.м. с помощью Эхолота (гидролокатор для исследования рельефа дна, - УНИАН).

В Киеве оборвался трос через реку

Днем 21 июля в сети распространили видео аварии на возле Паркового моста в Киеве - трос через реку оборвался в тот момент, когда там находился человек.

На месте развернули спасательную операцию. Сообщалось, что разыскивают девушку, однако вскоре стало известно, что речь идет о парне.

Полиция начала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей; и служебная халатность, повлекшая гибель человека.

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