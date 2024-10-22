СБУ разоблачила и пресекла деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

В 2024 году 64 должностных лица медико-социальных экспертных комиссий(МСЭК) получили подозрения в совершении преступлений, а еще 9 человек уже осуждены. Было отменено более 4 тысяч заключений об инвалидности, оформленных по фиктивным документам.

Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк по итогам заседания СНБО. Он сообщил, что отменено 4106 заключений об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов, чтобы человек не попал под мобилизацию. Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами. На сегодня эти проверки охватывают почти 2,4 тыс. таких лиц.

"Служба безопасности системно противодействует угрозам государственной безопасности, в частности тем, которые вредят обороноспособности страны. В том числе – активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, которые крайне негативно влияют на мобилизационные процессы. Уже есть результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям", – подчеркнул Малюк.

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По его словам, СБУ разоблачила и пресекла деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

В СБУ отмечают, что в Харьковской области нейтрализована организованная преступная группа из 13 членов областного МСЭК. Во время обысков у них изъято более 650 тыс. долларов. Чиновники продавали уклонистам поддельные медсправки для снятия с воинского учета по состоянию здоровья.

В то же время на Ривненщине разоблачены еще 29 представителей местных МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. За деньги фигуранты оформляли для своих клиентов фиктивные истории болезней с последующим назначением групп инвалидности. Здесь чиновники получили более 350 тыс. долларов "прибыли".

В СБУ отмечают, что в Николаеве разоблачили руководительницу областной МСЭК, у которой обнаружено более 450 тыс. долларов, коллекцию золотых изделий и три незадекларированные квартиры в Одессе. Чтобы скрыть это состояние чиновница "переписала" большинство имущества на своего сына – студента медицинского университета, который имеет российское гражданство.

На Закарпатье же был разоблачен председатель областной МСЭК и три его сообщника, которые за разные суммы взяток оформляли уклонистам инвалидность для снятия с воинского учета. Проверяется причастность председателя областной МСЭК к функционированию схемы.

Скандалы с МСЭК

22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и инвалидностями у многих представителей государственных органов.

Глава государства отметил, что должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины. Ранее речь шла о том, что многие прокуроры оформили себе инвалидность и получают огромные выплаты.

Андрей Костин заявил об отставке с должности Генерального прокурора. Он отметил, что речь идет и фальшивые инвалидности и в системе органов прокуратуры Украины.

Костин также отметил, что считает абсолютно правильной позицию президента Украины относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.

Напомним, что недавно руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына уличили в незаконном обогащении, а во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Во время обыска она сумку с иностранной валютой женщина выбросила через окно. Деньги были разложены по всему дому.

Также найден ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, по сведениям ГБР, дома у них нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

Печерского райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Ее отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн 1528 гривен.

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