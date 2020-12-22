Во время записи интервью с шеф-редактором российского издания The Insider Романом Доброхотовым подростки на одной из улиц Москвы проскандировали "Слава Украине".
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Видео в Facebook выложил украинский журналист и корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, который и брал у Доброхотова комментарий по поводу отравления Навального.
Россиянин как раз готовился к записи интервью, когда мимо прошла группа ребят. Неожиданно для обоих журналистов те воскликнули "Слава Украине" и пошли дальше. Украинец ответил: "Героям Слава", а россиянин: "Спасибо".
Доброхотов добавил, улыбаясь: "Прогрессивный район". Цимбалюк же признался, что в первые секунды даже растерялся.
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