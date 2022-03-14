Могут ли вас уволить и как правильно оформить прогул во время войны - ответы экспертов.

Несмотря на войну, большинство украинцев продолжают работать. Сохранение работы сейчас для многих - вопрос выживания. Могут ли уволить во время войны - животрепещущий вопрос для каждого украинца. Отвечает на него Центр противодействия дезинформации РНБО.

Могут ли уволить во время войны через неявку на работу

В трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как война. Государственная служба Украины по вопросам труда настоятельно рекомендует не увольнять работников за прогул. За нарушение рекомендации пока не было санкции, но, теоретически, её можно обжаловать в суде.

В целом же, отсутствие сотрудника на работе могут классифицировать по трем причинам: "НЗ" ("неявка по невыясненным причинам"), "ИС" ("другие виды неявок, предусмотренные коллективными") договорами, соглашениями" или "И" ("другие причины неявки").

Как оформить неявку на работу

Работнику нужно заранее сообщить о неявке на работу и своем местоположении. Тогда у работодателя есть несколько вариантов:

Оформить один из отпусков, предусмотренных законодательством. В некоторых договорах могут быть установлены гарантии для сотрудника в случае наступления военного положения.

Предложить дистанционную работу или гибкий режим рабочего времени.

Если работник подлежит мобилизации, то Закон гарантирует сохранение рабочего места и среднего заработка.

Гибкий рабочий режим в военное время

При гибком режиме работник выполняет норму продолжительности рабочего времени, но может выбрать другие часы работы. Его могут предложить сотруднику во время войны.

Работодатель должен убедиться, что у работника есть оборудование и безопасное рабочее место для работы. Если работник имеет инвалидность, работодатель должен позаботиться об обустройстве комфортного рабочего места самостоятельно.

Применение гибкого режима рабочего времени не влияет на зарплату, премии, начисление рабочего стажа и т.д.

Режимы гибкого рабочего времени

Гибкий рабочий день – это день, во время которого дневная норма времени должна быть полностью отработана за день;

гибкая рабочая неделя — это неделя, во время которой недельная норма рабочего времени должна быть отработана полностью в течение недели;

гибкий рабочий месяц – это месяц, во время которого установленная норма рабочего времени должна быть полностью отработана в течение учетного месяца.

В условиях гибкого режима рабочего времени продолжительность смены не может превышать 12 часов в сутки, и 10 часов для женщин с детьми.

На время войны гибкий режим рабочего времени может устанавливаться распоряжением владельца или уполномоченного им органа. В течении двух дней со дня принятия работник должен ознакомиться с документом.

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