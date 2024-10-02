Минобороны введет новые повестки в Украине: что изменится

Нововведение, которое сейчас тестируется, планируют запустить в ближайшее время для повышения прозрачности мобилизации.

В Украине уже начали тестирование функциональность повесток с QR-кодом, сообщила в комментарии DOU заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что QR-код, который будет находиться на повестке, позволит мгновенно проверить силу документа в приложении "Резерв+". Для этого в приложение добавят сканер. Отмечается, что таким образом люди смогут узнать:

силу повестки;

дату и номер документа;

ТЦК, который выдал повестку;

имя лица, подписавшего документ;

назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, в августе Кабмин обнародовал новый формат повесток. Среди прочего, тогда было принято решение добавить к повесткам, сформированным с помощью Единого государственного реестра, QR-код.

Видео дня

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко заявил, что "бусификация" и насильственная мобилизация в Украине - это "миф" и заверил, что "все РТЦК действуют в рамках закона".

Тем временем в Кабмине появился законопроект, согласно которому граждане Украины мужского пола в 17 лет должны стать на учет призывников одним из двух путей.

Вас также могут заинтересовать новости: