Адвокат рассказал о том, какие действия нужно предпринять при получении повестки почтой.

Украинцам начали присылать повестки по почте, что станет обычной практикой в условиях военного положения. Насколько этот процесс законный и какие могут быть последствия, если проигнорировать повестку, которую вам отправили в почтовый ящик, рассказал адвокат Дмитрий Франчук для "РБК".

Эксперт отметил, что этот процесс вполне законен, так как украинским законодательством разрешен подобный способ информирования военнообязанных о вызове в территориальный центр комплектования (ТЦК). При этом он уточнил, что повестка, даже если не была подписана получателем, считается врученной. Поэтому ответственность за получение документа лежит исключительно на адресате.

Франчук также подчеркнул, что игнорирование повестки может нести за собой административную (штраф) или уголовную ответственность (за уклонение от мобилизации), а также ограничение прав — например, на выезд за границу.

Видео дня

После получения повестки по почте очень важно ознакомиться с ее содержанием — внимательно прочесть указанную информацию и действия, которые требуются от получателя, заявляет адвокат. Далее, по его словам, необходимо явиться в ТЦК и СП в указанное в повестке время и уточнить все детали.

Другие новости о повестках

Ранее УНИАН сообщал, когда накладывается штраф за неполучение повестки. Адвокат объяснила, административная ответственность в этом случае предполагает взыскание на сумму от 17 тысяч гривен.

Кроме того, адвокат рассказал, кто в первую очередь получит повестки через "Укрпочту". По его словам, к этому процессу нужно присмотреться тем людям, которые обновили данные через "Резерв+".

Вас также могут заинтересовать новости: