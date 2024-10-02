Соответствующий законопроект также касается воинского учета женщин.

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому граждане Украины мужского пола в 17 лет должны стать на учет призывников одним из двух путей.

Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей постановки граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки (№12076).

Законопроектом предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Это происходит путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом министров Украины; личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

В действующем же законодательстве установлено, что ежегодно в течение января - марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет.

Уважительными причинами не прохождения электронной идентификации и/или неприбытия в ТЦК и СП являются, в частности болезнь гражданина и проживание (пребывание) во время действия особого периода на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, где ведутся боевые действия.

В то же время устанавливается, что граждане, которые не стали на воинский учет призывников в необходимый период, берутся на воинский учет призывников только после личного прибытия в ТЦК и СП с одновременным привлечением к ответственности согласно закону, при условии достижения ими 18 летнего возраста, кроме случаев, которые считаются уважительными причинами.

Как известно, в Кодексе Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 25 тыс. 500 грн).

Среди прочего, законопроектом предлагается установить, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые изъявили желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению берутся на воинский учет призывников. После прохождения базовой военной службы уволенные с военной службы женщины берутся на воинский учет военнообязанных.

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